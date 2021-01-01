STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) טוקנומיקה

STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) מידע

What is Green Satoshi Token (GST)

GST is earned in STEPN, a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design.

GST serves as the replacement to experience points and in-app currency. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers.

When should I buy Green Satoshi Tokens (GST)?

Players buy GSTs to spend/burn in the STEPN app. GSTs are minted by players through moving and leasing their NFT Sneakers, and burned through making progress in the social and gamification components. GST is different from GMT, which is the Governance Token of STEPN with a supply of 6 billion tokens.

What is STEPN?

STEPN is a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers.

Player can choose to lease or sell their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ GST earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function.

Who is behind STEPN?

STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort.

אתר רשמי:
https://stepn.com/

STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 560.20K
$ 560.20K$ 560.20K
ההיצע הכולל:
$ 214.09M
$ 214.09M$ 214.09M
אספקה במחזור:
$ 214.09M
$ 214.09M$ 214.09M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 560.20K
$ 560.20K$ 560.20K
שיא כל הזמנים:
$ 45.31
$ 45.31$ 45.31
שפל כל הזמנים:
$ 0.00253103
$ 0.00253103$ 0.00253103
מחיר נוכחי:
$ 0.00261683
$ 0.00261683$ 0.00261683

STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של GST-BSC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות GST-BSCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את GST-BSCטוקניומיקה, חקרו אתGST-BSCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

קנה קריפטו עם רק 1 USDT: הדרך הכי קלה שלך לקריפטו!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.