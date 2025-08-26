STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00260113 $ 0.00260113 $ 0.00260113 24 שעות נמוך $ 0.00270692 $ 0.00270692 $ 0.00270692 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00260113$ 0.00260113 $ 0.00260113 גבוה 24 שעות $ 0.00270692$ 0.00270692 $ 0.00270692 שיא כל הזמנים $ 45.31$ 45.31 $ 45.31 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00257075$ 0.00257075 $ 0.00257075 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.98% שינוי מחיר (1D) +0.28% שינוי מחיר (7D) -1.85% שינוי מחיר (7D) -1.85%

STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00265287. במהלך 24 השעות האחרונות, GST-BSC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00260113 לבין שיא של $ 0.00270692, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GST-BSCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 45.31, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00257075.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GST-BSC השתנה ב -1.98% במהלך השעה האחרונה, +0.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) מידע שוק

שווי שוק $ 565.88K$ 565.88K $ 565.88K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 565.88K$ 565.88K $ 565.88K אספקת מחזור 214.09M 214.09M 214.09M אספקה כוללת 214,090,207.61 214,090,207.61 214,090,207.61

שווי השוק הנוכחי של STEPN Green Satoshi Token on BSC הוא $ 565.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GST-BSC הוא 214.09M, עם היצע כולל של 214090207.61. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 565.88K.