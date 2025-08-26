Step Staked SOL (STEPSOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 234.19 $ 234.19 $ 234.19 24 שעות נמוך $ 234.23 $ 234.23 $ 234.23 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 234.19$ 234.19 $ 234.19 גבוה 24 שעות $ 234.23$ 234.23 $ 234.23 שיא כל הזמנים $ 300.06$ 300.06 $ 300.06 המחיר הנמוך ביותר $ 103.45$ 103.45 $ 103.45 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.01% שינוי מחיר (7D) -0.01% שינוי מחיר (7D) -0.01%

Step Staked SOL (STEPSOL) המחיר בזמן אמת של הוא $234.22. במהלך 24 השעות האחרונות, STEPSOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 234.19 לבין שיא של $ 234.23, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STEPSOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 300.06, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 103.45.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STEPSOL השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Step Staked SOL (STEPSOL) מידע שוק

שווי שוק $ 347.62K$ 347.62K $ 347.62K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 347.62K$ 347.62K $ 347.62K אספקת מחזור 1.48K 1.48K 1.48K אספקה כוללת 1,484.178035117 1,484.178035117 1,484.178035117

שווי השוק הנוכחי של Step Staked SOL הוא $ 347.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STEPSOL הוא 1.48K, עם היצע כולל של 1484.178035117. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 347.62K.