StellaryAI (STELAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00820976 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.29% שינוי מחיר (1D) -7.29% שינוי מחיר (7D) -6.87%

StellaryAI (STELAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, STELAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STELAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00820976, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STELAI השתנה ב +0.29% במהלך השעה האחרונה, -7.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

StellaryAI (STELAI) מידע שוק

שווי שוק $ 138.45K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 190.66K אספקת מחזור 668.08M אספקה כוללת 920,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של StellaryAI הוא $ 138.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STELAI הוא 668.08M, עם היצע כולל של 920000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 190.66K.