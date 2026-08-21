Steamboat Willie מחיר היום

מחיר Steamboat Willie (MICKEY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MICKEY ל USD הוא $ 0 לכל MICKEY.

Steamboat Willie כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 116,089, עם היצע במחזור של 1.00B MICKEY. ב‑24 השעות האחרונות, MICKEY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00569554, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MICKEY נע ב +0.75% בשעה האחרונה ו +28.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 81.80.

Steamboat Willie (MICKEY) מידע שוק

שווי שוק $ 116.09K$ 116.09K $ 116.09K נפח (24 שעות) $ 81.80$ 81.80 $ 81.80 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 116.09K$ 116.09K $ 116.09K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Steamboat Willie הוא $ 116.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 81.80. ההיצע במחזור של MICKEY הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 116.09K.