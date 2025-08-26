SteakHut Finance (STEAK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.10408 $ 0.10408 $ 0.10408 24 שעות נמוך $ 0.111532 $ 0.111532 $ 0.111532 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.10408$ 0.10408 $ 0.10408 גבוה 24 שעות $ 0.111532$ 0.111532 $ 0.111532 שיא כל הזמנים $ 2.35$ 2.35 $ 2.35 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0473401$ 0.0473401 $ 0.0473401 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -5.92% שינוי מחיר (7D) -15.39% שינוי מחיר (7D) -15.39%

SteakHut Finance (STEAK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.104913. במהלך 24 השעות האחרונות, STEAK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.10408 לבין שיא של $ 0.111532, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STEAKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.35, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0473401.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STEAK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SteakHut Finance (STEAK) מידע שוק

שווי שוק $ 207.40K$ 207.40K $ 207.40K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 524.56K$ 524.56K $ 524.56K אספקת מחזור 1.98M 1.98M 1.98M אספקה כוללת 4,999,998.0 4,999,998.0 4,999,998.0

שווי השוק הנוכחי של SteakHut Finance הוא $ 207.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STEAK הוא 1.98M, עם היצע כולל של 4999998.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 524.56K.