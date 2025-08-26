עוד על STEAK

SteakHut Finance סֵמֶל

SteakHut Finance מחיר (STEAK)

1 STEAK ל USDמחיר חי:

$0.104913
$0.104913
-5.90%1D
SteakHut Finance (STEAK) טבלת מחירים חיה
SteakHut Finance (STEAK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.10408
$ 0.10408
24 שעות נמוך
$ 0.111532
$ 0.111532
גבוה 24 שעות

$ 0.10408
$ 0.10408

$ 0.111532
$ 0.111532

$ 2.35
$ 2.35

$ 0.0473401
$ 0.0473401

--

-5.92%

-15.39%

-15.39%

SteakHut Finance (STEAK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.104913. במהלך 24 השעות האחרונות, STEAK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.10408 לבין שיא של $ 0.111532, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STEAKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.35, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0473401.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STEAK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SteakHut Finance (STEAK) מידע שוק

$ 207.40K
$ 207.40K

--
----

$ 524.56K
$ 524.56K

1.98M
1.98M

4,999,998.0
4,999,998.0

שווי השוק הנוכחי של SteakHut Finance הוא $ 207.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STEAK הוא 1.98M, עם היצע כולל של 4999998.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 524.56K.

SteakHut Finance (STEAK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של SteakHut Financeל USDהיה $ -0.0066070982985071.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSteakHut Finance ל USDהיה . $ -0.0338829123.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSteakHut Finance ל USDהיה $ -0.0349250446.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SteakHut Financeל USDהיה $ -0.2324200072235754.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0066070982985071-5.92%
30 ימים$ -0.0338829123-32.29%
60 ימים$ -0.0349250446-33.28%
90 ימים$ -0.2324200072235754-68.89%

מה זהSteakHut Finance (STEAK)

SteakHut Finance is an Avalanche native yield and liquidity aggregator. Offering a diverse portfolio of tools for individuals, and protocols to unlock the full potential of DeFi.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

SteakHut Finance (STEAK) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

SteakHut Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SteakHut Finance (STEAK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SteakHut Finance (STEAK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SteakHut Finance.

בדוק את SteakHut Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

STEAK למטבעות מקומיים

SteakHut Finance (STEAK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SteakHut Finance (STEAK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על STEAK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על SteakHut Finance (STEAK)

כמה שווה SteakHut Finance (STEAK) היום?
החי STEAKהמחיר ב USD הוא 0.104913 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי STEAK ל USD?
המחיר הנוכחי של STEAK ל USD הוא $ 0.104913. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SteakHut Finance?
שווי השוק של STEAK הוא $ 207.40K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של STEAK?
ההיצע במחזור של STEAK הוא 1.98M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של STEAK?
‏‏STEAK השיג מחיר שיא (ATH) של 2.35 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של STEAK?
STEAK ‏‏רשם מחירATL של 0.0473401 USD.
מהו נפח המסחר של STEAK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור STEAK הוא -- USD.
האם STEAK יעלה השנה?
STEAK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את STEAK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
