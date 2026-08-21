Steakhouse WETH V2 מחיר היום

מחיר Steakhouse WETH V2 (STEAKETH) בזמן אמת היום הוא $ 2,422.88, עם שינוי של 4.10% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STEAKETH ל USD הוא $ 2,422.88 לכל STEAKETH.

Steakhouse WETH V2 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 20,564,890, עם היצע במחזור של 8.49K STEAKETH. ב‑24 השעות האחרונות, STEAKETH סחר בין $ 2,293.85 (נמוך) ל $ 2,481.83 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3,394.14, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1,773.09.

ביצועים לטווח קצר, STEAKETH נע ב +0.85% בשעה האחרונה ו +28.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Steakhouse WETH V2 (STEAKETH) מידע שוק

שווי שוק $ 20.56M$ 20.56M $ 20.56M נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.56M$ 20.56M $ 20.56M אספקת מחזור 8.49K 8.49K 8.49K אספקה כוללת 8,487.803572695642 8,487.803572695642 8,487.803572695642

שווי השוק הנוכחי של Steakhouse WETH V2 הוא $ 20.56M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של STEAKETH הוא 8.49K, עם היצע כולל של 8487.803572695642. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.56M.