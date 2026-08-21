Steakhouse USDT V2 מחיר היום

מחיר Steakhouse USDT V2 (STEAKUSDT) בזמן אמת היום הוא $ 1.025, עם שינוי של 0.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STEAKUSDT ל USD הוא $ 1.025 לכל STEAKUSDT.

Steakhouse USDT V2 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 57,341,489, עם היצע במחזור של 55.96M STEAKUSDT. ב‑24 השעות האחרונות, STEAKUSDT סחר בין $ 1.01 (נמוך) ל $ 1.033 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.045, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.994793.

ביצועים לטווח קצר, STEAKUSDT נע ב +0.13% בשעה האחרונה ו +0.35% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Steakhouse USDT V2 (STEAKUSDT) מידע שוק

שווי שוק $ 57.34M$ 57.34M $ 57.34M נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 57.34M$ 57.34M $ 57.34M אספקת מחזור 55.96M 55.96M 55.96M אספקה כוללת 55,963,291.61224457 55,963,291.61224457 55,963,291.61224457

שווי השוק הנוכחי של Steakhouse USDT V2 הוא $ 57.34M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של STEAKUSDT הוא 55.96M, עם היצע כולל של 55963291.61224457. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 57.34M.