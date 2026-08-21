Steakhouse USDC V2 מחיר היום

מחיר Steakhouse USDC V2 (STEAKUSDC) בזמן אמת היום הוא $ 1.03, עם שינוי של 0.09% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STEAKUSDC ל USD הוא $ 1.03 לכל STEAKUSDC.

Steakhouse USDC V2 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 92,071,616, עם היצע במחזור של 89.37M STEAKUSDC. ב‑24 השעות האחרונות, STEAKUSDC סחר בין $ 1.016 (נמוך) ל $ 1.038 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.05, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.005.

ביצועים לטווח קצר, STEAKUSDC נע ב +0.13% בשעה האחרונה ו +0.32% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Steakhouse USDC V2 (STEAKUSDC) מידע שוק

שווי שוק $ 92.07M$ 92.07M $ 92.07M נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 92.09M$ 92.09M $ 92.09M אספקת מחזור 89.37M 89.37M 89.37M אספקה כוללת 89,367,817.32489589 89,367,817.32489589 89,367,817.32489589

שווי השוק הנוכחי של Steakhouse USDC V2 הוא $ 92.07M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של STEAKUSDC הוא 89.37M, עם היצע כולל של 89367817.32489589. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 92.09M.