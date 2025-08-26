עוד על STEAKUSDC

Steakhouse USDC Morpho Vault מחיר (STEAKUSDC)

$1.097
$1.097$1.097
Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) טבלת מחירים חיה
Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) מידע על מחיר (USD)

$ 1.092
$ 1.092$ 1.092
$ 1.098
$ 1.098$ 1.098
$ 1.092
$ 1.092$ 1.092

$ 1.098
$ 1.098$ 1.098

$ 9.61
$ 9.61$ 9.61

$ 1.034
$ 1.034$ 1.034

+0.01%

+0.01%

+0.08%

+0.08%

Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) המחיר בזמן אמת של הוא $1.097. במהלך 24 השעות האחרונות, STEAKUSDC נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.092 לבין שיא של $ 1.098, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STEAKUSDCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.61, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.034.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STEAKUSDC השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) מידע שוק

$ 361.86M
$ 361.86M$ 361.86M

--
----

$ 361.86M
$ 361.86M$ 361.86M

329.84M
329.84M 329.84M

329,843,780.4582146
329,843,780.4582146 329,843,780.4582146

שווי השוק הנוכחי של Steakhouse USDC Morpho Vault הוא $ 361.86M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STEAKUSDC הוא 329.84M, עם היצע כולל של 329843780.4582146. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 361.86M.

Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Steakhouse USDC Morpho Vaultל USDהיה $ +0.00013293.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSteakhouse USDC Morpho Vault ל USDהיה . $ +0.0039095983.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSteakhouse USDC Morpho Vault ל USDהיה $ +0.0076116442.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Steakhouse USDC Morpho Vaultל USDהיה $ +0.0113605353478157.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00013293+0.01%
30 ימים$ +0.0039095983+0.36%
60 ימים$ +0.0076116442+0.69%
90 ימים$ +0.0113605353478157+1.05%

מה זהSteakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC)

The Steakhouse USDC vault aims to optimize yields by lending USDC against blue chip crypto and real world asset (RWA) collateral markets, depending on market conditions. We call this the "dual engine." Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק.

Steakhouse USDC Morpho Vaultתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Steakhouse USDC Morpho Vault.

בדוק את Steakhouse USDC Morpho Vault תחזית המחיר עכשיו‏!

Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על STEAKUSDC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC)

כמה שווה Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) היום?
החי STEAKUSDCהמחיר ב USD הוא 1.097 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי STEAKUSDC ל USD?
המחיר הנוכחי של STEAKUSDC ל USD הוא $ 1.097. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Steakhouse USDC Morpho Vault?
שווי השוק של STEAKUSDC הוא $ 361.86M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של STEAKUSDC?
ההיצע במחזור של STEAKUSDC הוא 329.84M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של STEAKUSDC?
‏‏STEAKUSDC השיג מחיר שיא (ATH) של 9.61 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של STEAKUSDC?
STEAKUSDC ‏‏רשם מחירATL של 1.034 USD.
מהו נפח המסחר של STEAKUSDC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור STEAKUSDC הוא -- USD.
האם STEAKUSDC יעלה השנה?
STEAKUSDC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את STEAKUSDC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך.