Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.092 $ 1.092 $ 1.092 24 שעות נמוך $ 1.098 $ 1.098 $ 1.098 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.092$ 1.092 $ 1.092 גבוה 24 שעות $ 1.098$ 1.098 $ 1.098 שיא כל הזמנים $ 9.61$ 9.61 $ 9.61 המחיר הנמוך ביותר $ 1.034$ 1.034 $ 1.034 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) +0.01% שינוי מחיר (7D) +0.08% שינוי מחיר (7D) +0.08%

Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) המחיר בזמן אמת של הוא $1.097. במהלך 24 השעות האחרונות, STEAKUSDC נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.092 לבין שיא של $ 1.098, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STEAKUSDCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.61, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.034.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STEAKUSDC השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) מידע שוק

שווי שוק $ 361.86M$ 361.86M $ 361.86M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 361.86M$ 361.86M $ 361.86M אספקת מחזור 329.84M 329.84M 329.84M אספקה כוללת 329,843,780.4582146 329,843,780.4582146 329,843,780.4582146

שווי השוק הנוכחי של Steakhouse USDC Morpho Vault הוא $ 361.86M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STEAKUSDC הוא 329.84M, עם היצע כולל של 329843780.4582146. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 361.86M.