Steakhouse PYUSD V2 מחיר היום

מחיר Steakhouse PYUSD V2 (STEAKPYUSD) בזמן אמת היום הוא $ 1.039, עם שינוי של 0.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STEAKPYUSD ל USD הוא $ 1.039 לכל STEAKPYUSD.

Steakhouse PYUSD V2 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 293,404, עם היצע במחזור של 282.41K STEAKPYUSD. ב‑24 השעות האחרונות, STEAKPYUSD סחר בין $ 1.028 (נמוך) ל $ 1.05 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.052, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.001.

ביצועים לטווח קצר, STEAKPYUSD נע ב +0.16% בשעה האחרונה ו +0.50% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Steakhouse PYUSD V2 (STEAKPYUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 293.40K$ 293.40K $ 293.40K נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 293.40K$ 293.40K $ 293.40K אספקת מחזור 282.41K 282.41K 282.41K אספקה כוללת 282,414.5368821764 282,414.5368821764 282,414.5368821764

שווי השוק הנוכחי של Steakhouse PYUSD V2 הוא $ 293.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של STEAKPYUSD הוא 282.41K, עם היצע כולל של 282414.5368821764. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 293.40K.