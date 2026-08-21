Steakhouse PYUSD Morpho Vault מחיר היום

מחיר Steakhouse PYUSD Morpho Vault (STEAKPYUSD) בזמן אמת היום הוא $ 1.1, עם שינוי של 0.07% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STEAKPYUSD ל USD הוא $ 1.1 לכל STEAKPYUSD.

Steakhouse PYUSD Morpho Vault כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 58,533, עם היצע במחזור של 53.22K STEAKPYUSD. ב‑24 השעות האחרונות, STEAKPYUSD סחר בין $ 1.088 (נמוך) ל $ 1.11 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.11, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.002.

ביצועים לטווח קצר, STEAKPYUSD נע ב +0.16% בשעה האחרונה ו +0.43% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Steakhouse PYUSD Morpho Vault (STEAKPYUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 58.53K$ 58.53K $ 58.53K נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 58.53K$ 58.53K $ 58.53K אספקת מחזור 53.22K 53.22K 53.22K אספקה כוללת 53,222.92896884694 53,222.92896884694 53,222.92896884694

שווי השוק הנוכחי של Steakhouse PYUSD Morpho Vault הוא $ 58.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של STEAKPYUSD הוא 53.22K, עם היצע כולל של 53222.92896884694. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 58.53K.