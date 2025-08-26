Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) מידע על מחיר (USD)

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,545.11. במהלך 24 השעות האחרונות, STEAKETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,460.2 לבין שיא של $ 4,881.78, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STEAKETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,105.46, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,427.26.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STEAKETH השתנה ב +0.24% במהלך השעה האחרונה, -6.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Steakhouse ETH Morpho Vault הוא $ 121.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STEAKETH הוא 44.00, עם היצע כולל של 18408.88689229487. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 51.32M.