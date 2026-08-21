Steakhouse Confidential Prime USDC מחיר היום

מחיר Steakhouse Confidential Prime USDC (STEAKCUSDC) בזמן אמת היום הוא $ 1.014, עם שינוי של 0.36% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STEAKCUSDC ל USD הוא $ 1.014 לכל STEAKCUSDC.

Steakhouse Confidential Prime USDC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 42,050,896, עם היצע במחזור של 41.46M STEAKCUSDC. ב‑24 השעות האחרונות, STEAKCUSDC סחר בין $ 1.003 (נמוך) ל $ 1.025 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.036, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.002.

ביצועים לטווח קצר, STEAKCUSDC נע ב -0.47% בשעה האחרונה ו +0.10% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Steakhouse Confidential Prime USDC (STEAKCUSDC) מידע שוק

שווי שוק $ 42.05M$ 42.05M $ 42.05M נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 42.05M$ 42.05M $ 42.05M אספקת מחזור 41.46M 41.46M 41.46M אספקה כוללת 41,462,523.63069741 41,462,523.63069741 41,462,523.63069741

שווי השוק הנוכחי של Steakhouse Confidential Prime USDC הוא $ 42.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של STEAKCUSDC הוא 41.46M, עם היצע כולל של 41462523.63069741. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.05M.