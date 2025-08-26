StaySAFU (SAFU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 74.19$ 74.19 $ 74.19 המחיר הנמוך ביותר $ 0.97278$ 0.97278 $ 0.97278 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +8.15% שינוי מחיר (7D) +8.15%

StaySAFU (SAFU) המחיר בזמן אמת של הוא $3.57. במהלך 24 השעות האחרונות, SAFU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SAFUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 74.19, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.97278.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SAFU השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

StaySAFU (SAFU) מידע שוק

שווי שוק $ 59.56K$ 59.56K $ 59.56K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 68.49K$ 68.49K $ 68.49K אספקת מחזור 16.66K 16.66K 16.66K אספקה כוללת 19,159.0 19,159.0 19,159.0

שווי השוק הנוכחי של StaySAFU הוא $ 59.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SAFU הוא 16.66K, עם היצע כולל של 19159.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 68.49K.