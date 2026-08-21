Statera מחיר היום

מחיר Statera (STA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.61% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STA ל USD הוא $ 0 לכל STA.

Statera כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 68,361, עם היצע במחזור של 78.32M STA. ב‑24 השעות האחרונות, STA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.466452, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, STA נע ב -- בשעה האחרונה ו +25.89% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 11.18.

Statera (STA) מידע שוק

שווי שוק $ 68.36K$ 68.36K $ 68.36K נפח (24 שעות) $ 11.18$ 11.18 $ 11.18 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 68.36K$ 68.36K $ 68.36K אספקת מחזור 78.32M 78.32M 78.32M אספקה כוללת 78,318,857.16324438 78,318,857.16324438 78,318,857.16324438

שווי השוק הנוכחי של Statera הוא $ 68.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 11.18. ההיצע במחזור של STA הוא 78.32M, עם היצע כולל של 78318857.16324438. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 68.36K.