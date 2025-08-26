עוד על STATE

State of Mika by Virtuals סֵמֶל

State of Mika by Virtuals מחיר (STATE)

לא רשום

1 STATE ל USDמחיר חי:

$0.00050627
$0.00050627$0.00050627
-4.90%1D
mexc
USD
State of Mika by Virtuals (STATE) טבלת מחירים חיה
State of Mika by Virtuals (STATE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00840468
$ 0.00840468$ 0.00840468

$ 0
$ 0$ 0

+7.27%

-4.92%

-17.55%

-17.55%

State of Mika by Virtuals (STATE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, STATE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STATEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00840468, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STATE השתנה ב +7.27% במהלך השעה האחרונה, -4.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

State of Mika by Virtuals (STATE) מידע שוק

$ 506.25K
$ 506.25K$ 506.25K

--
----

$ 506.25K
$ 506.25K$ 506.25K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,997.63
999,999,997.63 999,999,997.63

שווי השוק הנוכחי של State of Mika by Virtuals הוא $ 506.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STATE הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999997.63. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 506.25K.

State of Mika by Virtuals (STATE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של State of Mika by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלState of Mika by Virtuals ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלState of Mika by Virtuals ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של State of Mika by Virtualsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.92%
30 ימים$ 0-59.08%
60 ימים$ 0-65.02%
90 ימים$ 0--

מה זהState of Mika by Virtuals (STATE)

Mika, an AI waifu powered by Chasm. (with rizz) No more lonely nights as she'll be with you through Telegram and more. No more diddy parties, $GMIKA by Mika is all you need. Let Mika cook.

State of Mika by Virtuals (STATE) משאב

האתר הרשמי

State of Mika by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה State of Mika by Virtuals (STATE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות State of Mika by Virtuals (STATE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור State of Mika by Virtuals.

בדוק את State of Mika by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

STATE למטבעות מקומיים

State of Mika by Virtuals (STATE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של State of Mika by Virtuals (STATE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על STATE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על State of Mika by Virtuals (STATE)

כמה שווה State of Mika by Virtuals (STATE) היום?
החי STATEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי STATE ל USD?
המחיר הנוכחי של STATE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של State of Mika by Virtuals?
שווי השוק של STATE הוא $ 506.25K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של STATE?
ההיצע במחזור של STATE הוא 1000.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של STATE?
‏‏STATE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00840468 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של STATE?
STATE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של STATE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור STATE הוא -- USD.
האם STATE יעלה השנה?
STATE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את STATE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
