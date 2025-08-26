STASIS EURO (EURS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24 שעות נמוך $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 גבוה 24 שעות $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 שיא כל הזמנים $ 1.79$ 1.79 $ 1.79 המחיר הנמוך ביותר $ 0.929636$ 0.929636 $ 0.929636 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.07% שינוי מחיר (1D) -0.95% שינוי מחיר (7D) -0.02% שינוי מחיר (7D) -0.02%

STASIS EURO (EURS) המחיר בזמן אמת של הוא $1.16. במהלך 24 השעות האחרונות, EURS נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.16 לבין שיא של $ 1.17, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EURSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.79, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.929636.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EURS השתנה ב -0.07% במהלך השעה האחרונה, -0.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

STASIS EURO (EURS) מידע שוק

שווי שוק $ 144.33M$ 144.33M $ 144.33M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 144.33M$ 144.33M $ 144.33M אספקת מחזור 124.13M 124.13M 124.13M אספקה כוללת 124,125,940.0 124,125,940.0 124,125,940.0

שווי השוק הנוכחי של STASIS EURO הוא $ 144.33M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EURS הוא 124.13M, עם היצע כולל של 124125940.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 144.33M.