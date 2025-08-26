עוד על EURS

STASIS EURO סֵמֶל

STASIS EURO מחיר (EURS)

1 EURS ל USDמחיר חי:

$1.16
$1.16$1.16
-0.90%1D
STASIS EURO (EURS) טבלת מחירים חיה
STASIS EURO (EURS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.16
$ 1.16$ 1.16
24 שעות נמוך
$ 1.17
$ 1.17$ 1.17
גבוה 24 שעות

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 1.79
$ 1.79$ 1.79

$ 0.929636
$ 0.929636$ 0.929636

-0.07%

-0.95%

-0.02%

-0.02%

STASIS EURO (EURS) המחיר בזמן אמת של הוא $1.16. במהלך 24 השעות האחרונות, EURS נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.16 לבין שיא של $ 1.17, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EURSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.79, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.929636.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EURS השתנה ב -0.07% במהלך השעה האחרונה, -0.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.02% ב-7 הימים האחרונים.

STASIS EURO (EURS) מידע שוק

$ 144.33M
$ 144.33M$ 144.33M

--
----

$ 144.33M
$ 144.33M$ 144.33M

124.13M
124.13M 124.13M

124,125,940.0
124,125,940.0 124,125,940.0

שווי השוק הנוכחי של STASIS EURO הוא $ 144.33M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EURS הוא 124.13M, עם היצע כולל של 124125940.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 144.33M.

STASIS EURO (EURS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של STASIS EUROל USDהיה $ -0.01121673178432.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSTASIS EURO ל USDהיה . $ -0.0047106440.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSTASIS EURO ל USDהיה $ -0.0045623960.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של STASIS EUROל USDהיה $ +0.025843940747614.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.01121673178432-0.95%
30 ימים$ -0.0047106440-0.40%
60 ימים$ -0.0045623960-0.39%
90 ימים$ +0.025843940747614+2.28%

מה זהSTASIS EURO (EURS)

EURS token is a virtual financial asset that is designed to digitally mirror the EURO on the condition that its value is tied to the value of its collateral. Download STASIS Stablecoin wallet: Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stasis.stasiswallet iOS: https://itunes.apple.com/app/stasis-wallet/id1371949230

STASIS EURO (EURS) משאב

האתר הרשמי

STASIS EUROתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה STASIS EURO (EURS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות STASIS EURO (EURS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום?

בדוק את STASIS EURO תחזית המחיר עכשיו‏!

EURS למטבעות מקומיים

STASIS EURO (EURS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של STASIS EURO (EURS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EURS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על STASIS EURO (EURS)

כמה שווה STASIS EURO (EURS) היום?
החי EURSהמחיר ב USD הוא 1.16 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EURS ל USD?
המחיר הנוכחי של EURS ל USD הוא $ 1.16. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של STASIS EURO?
שווי השוק של EURS הוא $ 144.33M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EURS?
ההיצע במחזור של EURS הוא 124.13M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EURS?
‏‏EURS השיג מחיר שיא (ATH) של 1.79 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EURS?
EURS ‏‏רשם מחירATL של 0.929636 USD.
מהו נפח המסחר של EURS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EURS הוא -- USD.
האם EURS יעלה השנה?
EURS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EURS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
STASIS EURO (EURS) עדכונים חשובים מהתעשייה

