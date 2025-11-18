Stargate Bridged WETH מחיר היום

מחיר Stargate Bridged WETH (WETH) בזמן אמת היום הוא $ 3,012.01, עם שינוי של 5.81% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WETH ל USD הוא $ 3,012.01 לכל WETH.

Stargate Bridged WETH כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 71,797,005, עם היצע במחזור של 23.78K WETH. ב‑24 השעות האחרונות, WETH סחר בין $ 2,959.7 (נמוך) ל $ 3,215.71 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4,751.86, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 2,959.7.

ביצועים לטווח קצר, WETH נע ב +1.16% בשעה האחרונה ו -15.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Stargate Bridged WETH (WETH) מידע שוק

שווי שוק $ 71.80M$ 71.80M $ 71.80M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 71.79M$ 71.79M $ 71.79M אספקת מחזור 23.78K 23.78K 23.78K אספקה כוללת 23,781.95892915463 23,781.95892915463 23,781.95892915463

