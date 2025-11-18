Stargate Bridged USDT0 מחיר היום

מחיר Stargate Bridged USDT0 (USDT0) בזמן אמת היום הוא $ 0.999471, עם שינוי של 0.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ USDT0 ל USD הוא $ 0.999471 לכל USDT0.

Stargate Bridged USDT0 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,576,000, עם היצע במחזור של 4.58M USDT0. ב‑24 השעות האחרונות, USDT0 סחר בין $ 0.994693 (נמוך) ל $ 1.003 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.013, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.93476.

ביצועים לטווח קצר, USDT0 נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Stargate Bridged USDT0 (USDT0) מידע שוק

שווי שוק $ 4.58M$ 4.58M $ 4.58M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.54M$ 4.54M $ 4.54M אספקת מחזור 4.58M 4.58M 4.58M אספקה כוללת 4,545,408.624579 4,545,408.624579 4,545,408.624579

