Stargate Bridged USDT מחיר היום

מחיר Stargate Bridged USDT (USDT) בזמן אמת היום הוא $ 0.999603, עם שינוי של 0.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ USDT ל USD הוא $ 0.999603 לכל USDT.

Stargate Bridged USDT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,473,976, עם היצע במחזור של 2.47M USDT. ב‑24 השעות האחרונות, USDT סחר בין $ 0.999296 (נמוך) ל $ 0.999781 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.44, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.828793.

ביצועים לטווח קצר, USDT נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +0.54% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 296.21K.

Stargate Bridged USDT (USDT) מידע שוק

שווי שוק $ 2.47M$ 2.47M $ 2.47M נפח (24 שעות) $ 296.21K$ 296.21K $ 296.21K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.47M$ 2.47M $ 2.47M אספקת מחזור 2.47M 2.47M 2.47M אספקה כוללת 2,474,991.0 2,474,991.0 2,474,991.0

שווי השוק הנוכחי של Stargate Bridged USDT הוא $ 2.47M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 296.21K. ההיצע במחזור של USDT הוא 2.47M, עם היצע כולל של 2474991.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.47M.