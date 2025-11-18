Stargate Bridged USDC מחיר היום

מחיר Stargate Bridged USDC (USDC.E) בזמן אמת היום הוא $ 0.999455, עם שינוי של 0.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ USDC.E ל USD הוא $ 0.999455 לכל USDC.E.

Stargate Bridged USDC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 84,953,164, עם היצע במחזור של 85.01M USDC.E. ב‑24 השעות האחרונות, USDC.E סחר בין $ 0.997195 (נמוך) ל $ 1.002 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.011, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.989603.

ביצועים לטווח קצר, USDC.E נע ב -0.02% בשעה האחרונה ו -0.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Stargate Bridged USDC (USDC.E) מידע שוק

שווי שוק $ 84.95M$ 84.95M $ 84.95M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 84.94M$ 84.94M $ 84.94M אספקת מחזור 85.01M 85.01M 85.01M אספקה כוללת 84,992,691.810753 84,992,691.810753 84,992,691.810753

שווי השוק הנוכחי של Stargate Bridged USDC הוא $ 84.95M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDC.E הוא 85.01M, עם היצע כולל של 84992691.810753. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 84.94M.