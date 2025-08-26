עוד על MSTAR

Star AI סֵמֶל

Star AI מחיר (MSTAR)

1 MSTAR ל USDמחיר חי:

$0.00058979
$0.00058979$0.00058979
-19.90%1D
Star AI (MSTAR) טבלת מחירים חיה
Star AI (MSTAR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.074826
$ 0.074826$ 0.074826

$ 0
$ 0$ 0

-1.21%

-20.16%

-74.33%

-74.33%

MSTAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MSTARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.074826, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MSTAR השתנה ב -1.21% במהלך השעה האחרונה, -20.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-74.33% ב-7 הימים האחרונים.

Star AI (MSTAR) מידע שוק

$ 350.53K
$ 350.53K$ 350.53K

--
----

$ 589.32K
$ 589.32K$ 589.32K

594.81M
594.81M 594.81M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Star AI הוא $ 350.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MSTAR הוא 594.81M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 589.32K.

Star AI (MSTAR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Star AIל USDהיה $ -0.00014851361264418.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStar AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStar AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Star AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00014851361264418-20.16%
30 ימים$ 0-71.65%
60 ימים$ 0-64.52%
90 ימים$ 0--

מה זהStar AI (MSTAR)

Previously known as MerlinStarter, Star AI is a next-generation AI digital human incubation and asset issuance platform. It empowers individuals, creators, and Web3 projects to launch their own AI-driven on-chain digital humans with ease. By combining AI with blockchain, Star AI pioneers a new era of the AI IP economy. Acting as a Web3-native AI MCN (Multi-Channel Network), it not only supports the creation and monetization of digital human assets, but also enables seamless trading, subscription, and circulation of these AI-powered identities across the decentralized ecosystem. Whether you're a project looking to boost engagement or a creator ready to turn your AI persona into an on-chain asset, Star AI is the gateway to the future of Web3 AI.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Star AI (MSTAR) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Star AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Star AI (MSTAR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Star AI (MSTAR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Star AI.

בדוק את Star AI תחזית המחיר עכשיו‏!

MSTAR למטבעות מקומיים

Star AI (MSTAR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Star AI (MSTAR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MSTAR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Star AI (MSTAR)

כמה שווה Star AI (MSTAR) היום?
החי MSTARהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MSTAR ל USD?
המחיר הנוכחי של MSTAR ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Star AI?
שווי השוק של MSTAR הוא $ 350.53K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MSTAR?
ההיצע במחזור של MSTAR הוא 594.81M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MSTAR?
‏‏MSTAR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.074826 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MSTAR?
MSTAR ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MSTAR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MSTAR הוא -- USD.
האם MSTAR יעלה השנה?
MSTAR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MSTAR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Star AI (MSTAR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.