Star AI (MSTAR) מידע על מחיר (USD)

Star AI (MSTAR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MSTAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MSTARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.074826, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MSTAR השתנה ב -1.21% במהלך השעה האחרונה, -20.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-74.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Star AI (MSTAR) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Star AI הוא $ 350.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MSTAR הוא 594.81M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 589.32K.