Stank Memes סֵמֶל

Stank Memes מחיר (STANK)

לא רשום

1 STANK ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Stank Memes (STANK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:15:53 (UTC+8)

Stank Memes (STANK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+5.43%

+5.43%

Stank Memes (STANK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, STANK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STANKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STANK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Stank Memes (STANK) מידע שוק

$ 7.69K
$ 7.69K$ 7.69K

--
----

$ 7.69K
$ 7.69K$ 7.69K

996.98M
996.98M 996.98M

996,981,565.342217
996,981,565.342217 996,981,565.342217

שווי השוק הנוכחי של Stank Memes הוא $ 7.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STANK הוא 996.98M, עם היצע כולל של 996981565.342217. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.69K.

Stank Memes (STANK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Stank Memesל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStank Memes ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStank Memes ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Stank Memesל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-12.96%
60 ימים$ 0+23.22%
90 ימים$ 0--

מה זהStank Memes (STANK)

Stank Memes is an internet slang term referring to poor quality memes which are often presented as the opposite of "dank memes". Elon Musk's acquired stankmemes.com domain and we just acquired stankmemes.net Elon Musk's acquisition of the domain stankmemes.com in February 2019 garnered significant attention. The term "stank memes" refers to low-quality or "bad" memes, often considered the opposite of "dank memes." Musk's creation of the stankmemes.com website was seen as a playful engagement with meme culture, particularly among younger audiences.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Stank Memes (STANK) משאב

האתר הרשמי

Stank Memesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Stank Memes (STANK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Stank Memes (STANK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Stank Memes.

בדוק את Stank Memes תחזית המחיר עכשיו‏!

STANK למטבעות מקומיים

Stank Memes (STANK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Stank Memes (STANK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על STANK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Stank Memes (STANK)

כמה שווה Stank Memes (STANK) היום?
החי STANKהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי STANK ל USD?
המחיר הנוכחי של STANK ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Stank Memes?
שווי השוק של STANK הוא $ 7.69K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של STANK?
ההיצע במחזור של STANK הוא 996.98M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של STANK?
‏‏STANK השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של STANK?
STANK ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של STANK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור STANK הוא -- USD.
האם STANK יעלה השנה?
STANK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את STANK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:15:53 (UTC+8)

