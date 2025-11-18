Standard Trust Assurance Community מחיר היום

מחיר Standard Trust Assurance Community (STACO) בזמן אמת היום הוא $ 0.01110277, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STACO ל USD הוא $ 0.01110277 לכל STACO.

Standard Trust Assurance Community כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,110,277, עם היצע במחזור של 100.00M STACO. ב‑24 השעות האחרונות, STACO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.011, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01060324.

ביצועים לטווח קצר, STACO נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Standard Trust Assurance Community (STACO) מידע שוק

שווי שוק $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Standard Trust Assurance Community הוא $ 1.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STACO הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.11M.