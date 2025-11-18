Standard Protocol מחיר היום

מחיר Standard Protocol (STND) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STND ל USD הוא -- לכל STND.

Standard Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,552.49, עם היצע במחזור של 90.97M STND. ב‑24 השעות האחרונות, STND סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3.06, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, STND נע ב -- בשעה האחרונה ו -75.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Standard Protocol (STND) מידע שוק

שווי שוק $ 14.55K$ 14.55K $ 14.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.00K$ 16.00K $ 16.00K אספקת מחזור 90.97M 90.97M 90.97M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Standard Protocol הוא $ 14.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STND הוא 90.97M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.00K.