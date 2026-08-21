Stand With Crypto Fund מחיר היום

מחיר Stand With Crypto Fund (SWC) בזמן אמת היום הוא $ 0.01799384, עם שינוי של 3.74% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SWC ל USD הוא $ 0.01799384 לכל SWC.

Stand With Crypto Fund כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 18,178.77, עם היצע במחזור של 1.00M SWC. ב‑24 השעות האחרונות, SWC סחר בין $ 0.0168813 (נמוך) ל $ 0.01888621 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3.25, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01399517.

ביצועים לטווח קצר, SWC נע ב -3.96% בשעה האחרונה ו +27.66% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 84.07.

Stand With Crypto Fund (SWC) מידע שוק

שווי שוק $ 18.18K$ 18.18K $ 18.18K נפח (24 שעות) $ 84.07$ 84.07 $ 84.07 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.18K$ 18.18K $ 18.18K אספקת מחזור 1.00M 1.00M 1.00M אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Stand With Crypto Fund הוא $ 18.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 84.07. ההיצע במחזור של SWC הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.18K.