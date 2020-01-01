Stakingverse Staked LYX (SLYX) טוקנומיקה
Stakingverse Staked LYX (SLYX) מידע
Stakingverse Staked LYX (sLYX) is the non-rebasing liquid staking token of the Stakingverse protocol. Stakingverse is a non-custodial liquid staking platform on the LUKSO blockchain. sLYX can be used in DeFi on the LUKSO blockchain while keeping your staking rewards intact. Stakingverse also offers non-custodial liquid staking for Ethereum via their StakeWise V3 vault and a set up and consultancy service for home stakers.
Stakingverse Staked LYX (SLYX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Stakingverse Staked LYX (SLYX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Stakingverse Staked LYX (SLYX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Stakingverse Staked LYX (SLYX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של SLYX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות SLYXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את SLYXטוקניומיקה, חקרו אתSLYXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
