Stakingverse Staked LYX (SLYX) המחיר בזמן אמת של הוא $1.25. במהלך 24 השעות האחרונות, SLYX נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.23 לבין שיא של $ 1.39, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SLYXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.49, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.601962.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SLYX השתנה ב -0.13% במהלך השעה האחרונה, -9.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של Stakingverse Staked LYX הוא $ 403.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SLYX הוא 322.95K, עם היצע כולל של 322950.9360555638. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 403.31K.