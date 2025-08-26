עוד על SLYX

Stakingverse Staked LYX מחיר (SLYX)

לא רשום

1 SLYX ל USDמחיר חי:

$1.25
$1.25$1.25
-9.80%1D
Stakingverse Staked LYX (SLYX) טבלת מחירים חיה
Stakingverse Staked LYX (SLYX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.13%

-9.88%

-3.24%

-3.24%

Stakingverse Staked LYX (SLYX) המחיר בזמן אמת של הוא $1.25. במהלך 24 השעות האחרונות, SLYX נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.23 לבין שיא של $ 1.39, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SLYXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.49, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.601962.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SLYX השתנה ב -0.13% במהלך השעה האחרונה, -9.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Stakingverse Staked LYX (SLYX) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Stakingverse Staked LYX הוא $ 403.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SLYX הוא 322.95K, עם היצע כולל של 322950.9360555638. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 403.31K.

Stakingverse Staked LYX (SLYX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Stakingverse Staked LYXל USDהיה $ -0.136911849478151.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStakingverse Staked LYX ל USDהיה . $ +0.5548026250.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStakingverse Staked LYX ל USDהיה $ +0.7821051250.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Stakingverse Staked LYXל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.136911849478151-9.88%
30 ימים$ +0.5548026250+44.38%
60 ימים$ +0.7821051250+62.57%
90 ימים$ 0--

מה זהStakingverse Staked LYX (SLYX)

Stakingverse Staked LYX (sLYX) is the non-rebasing liquid staking token of the Stakingverse protocol. Stakingverse is a non-custodial liquid staking platform on the LUKSO blockchain. sLYX can be used in DeFi on the LUKSO blockchain while keeping your staking rewards intact. Stakingverse also offers non-custodial liquid staking for Ethereum via their StakeWise V3 vault and a set up and consultancy service for home stakers.

Stakingverse Staked LYX (SLYX) משאב

האתר הרשמי

Stakingverse Staked LYXתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Stakingverse Staked LYX (SLYX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Stakingverse Staked LYX (SLYX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Stakingverse Staked LYX.

בדוק את Stakingverse Staked LYX תחזית המחיר עכשיו‏!

SLYX למטבעות מקומיים

Stakingverse Staked LYX (SLYX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Stakingverse Staked LYX (SLYX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SLYX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Stakingverse Staked LYX (SLYX)

כמה שווה Stakingverse Staked LYX (SLYX) היום?
החי SLYXהמחיר ב USD הוא 1.25 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SLYX ל USD?
המחיר הנוכחי של SLYX ל USD הוא $ 1.25. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Stakingverse Staked LYX?
שווי השוק של SLYX הוא $ 403.31K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SLYX?
ההיצע במחזור של SLYX הוא 322.95K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SLYX?
‏‏SLYX השיג מחיר שיא (ATH) של 1.49 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SLYX?
SLYX ‏‏רשם מחירATL של 0.601962 USD.
מהו נפח המסחר של SLYX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SLYX הוא -- USD.
האם SLYX יעלה השנה?
SLYX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SLYX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Stakingverse Staked LYX (SLYX) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.