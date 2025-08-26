עוד על BERASTONE

StakeStone Berachain Vault Token סֵמֶל

StakeStone Berachain Vault Token מחיר (BERASTONE)

לא רשום

1 BERASTONE ל USDמחיר חי:

$4,342.9
$4,342.9$4,342.9
-9.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:50:17 (UTC+8)

StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 4,323.11
$ 4,323.11$ 4,323.11
24 שעות נמוך
$ 4,797.58
$ 4,797.58$ 4,797.58
גבוה 24 שעות

$ 4,323.11
$ 4,323.11$ 4,323.11

$ 4,797.58
$ 4,797.58$ 4,797.58

$ 4,941.52
$ 4,941.52$ 4,941.52

$ 1,373.59
$ 1,373.59$ 1,373.59

-0.00%

-9.47%

+0.15%

+0.15%

StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) המחיר בזמן אמת של הוא $4,342.9. במהלך 24 השעות האחרונות, BERASTONE נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,323.11 לבין שיא של $ 4,797.58, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BERASTONEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,941.52, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,373.59.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BERASTONE השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -9.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) מידע שוק

$ 19.66M
$ 19.66M$ 19.66M

--
----

$ 19.66M
$ 19.66M$ 19.66M

4.54K
4.54K 4.54K

4,539.731152374873
4,539.731152374873 4,539.731152374873

שווי השוק הנוכחי של StakeStone Berachain Vault Token הוא $ 19.66M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BERASTONE הוא 4.54K, עם היצע כולל של 4539.731152374873. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.66M.

StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של StakeStone Berachain Vault Tokenל USDהיה $ -454.687253642462.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStakeStone Berachain Vault Token ל USDהיה . $ +692.1349216400.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStakeStone Berachain Vault Token ל USDהיה $ +3,378.9668533100.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של StakeStone Berachain Vault Tokenל USDהיה $ +1,673.5626454614743.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -454.687253642462-9.47%
30 ימים$ +692.1349216400+15.94%
60 ימים$ +3,378.9668533100+77.80%
90 ימים$ +1,673.5626454614743+62.70%

מה זהStakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE)

StakeStone’s Berachain Vault, featuring two new yield-bearing assets: beraSTONE and the upcoming beraSBTC. The Berachain Vault is your gateway to engaging early with Berachain’s ecosystem, offering exceptional composability and flexibility by leveraging beraSTONE and beraSBTC within DeFi. As part of StakeStone’s liquidity infrastructure, the Berachain Vault enables users to explore Boyco, participate in Berachain’s Proof of Liquidity (PoL), and effortlessly earn multiple rewards. Additionally, beraSTONE and beraSBTC integrate seamlessly with top-tier DeFi platforms, allowing users to create advanced strategies and maximize yields on Berachain.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) משאב

האתר הרשמי

StakeStone Berachain Vault Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור StakeStone Berachain Vault Token.

בדוק את StakeStone Berachain Vault Token תחזית המחיר עכשיו‏!

BERASTONE למטבעות מקומיים

StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BERASTONE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE)

כמה שווה StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) היום?
החי BERASTONEהמחיר ב USD הוא 4,342.9 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BERASTONE ל USD?
המחיר הנוכחי של BERASTONE ל USD הוא $ 4,342.9. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של StakeStone Berachain Vault Token?
שווי השוק של BERASTONE הוא $ 19.66M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BERASTONE?
ההיצע במחזור של BERASTONE הוא 4.54K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BERASTONE?
‏‏BERASTONE השיג מחיר שיא (ATH) של 4,941.52 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BERASTONE?
BERASTONE ‏‏רשם מחירATL של 1,373.59 USD.
מהו נפח המסחר של BERASTONE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BERASTONE הוא -- USD.
האם BERASTONE יעלה השנה?
BERASTONE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BERASTONE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:50:17 (UTC+8)

