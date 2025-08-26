StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4,323.11 $ 4,323.11 $ 4,323.11 24 שעות נמוך $ 4,797.58 $ 4,797.58 $ 4,797.58 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4,323.11$ 4,323.11 $ 4,323.11 גבוה 24 שעות $ 4,797.58$ 4,797.58 $ 4,797.58 שיא כל הזמנים $ 4,941.52$ 4,941.52 $ 4,941.52 המחיר הנמוך ביותר $ 1,373.59$ 1,373.59 $ 1,373.59 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -9.47% שינוי מחיר (7D) +0.15% שינוי מחיר (7D) +0.15%

StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) המחיר בזמן אמת של הוא $4,342.9. במהלך 24 השעות האחרונות, BERASTONE נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,323.11 לבין שיא של $ 4,797.58, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BERASTONEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,941.52, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,373.59.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BERASTONE השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -9.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) מידע שוק

שווי שוק $ 19.66M$ 19.66M $ 19.66M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.66M$ 19.66M $ 19.66M אספקת מחזור 4.54K 4.54K 4.54K אספקה כוללת 4,539.731152374873 4,539.731152374873 4,539.731152374873

שווי השוק הנוכחי של StakeStone Berachain Vault Token הוא $ 19.66M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BERASTONE הוא 4.54K, עם היצע כולל של 4539.731152374873. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.66M.