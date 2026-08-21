Staked Yuzu USD מחיר היום

מחיר Staked Yuzu USD (SYZUSD) בזמן אמת היום הוא $ 1.047, עם שינוי של 0.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SYZUSD ל USD הוא $ 1.047 לכל SYZUSD.

Staked Yuzu USD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 61,771,968, עם היצע במחזור של 58.99M SYZUSD. ב‑24 השעות האחרונות, SYZUSD סחר בין $ 1.047 (נמוך) ל $ 1.048 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.31, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.972521.

ביצועים לטווח קצר, SYZUSD נע ב -- בשעה האחרונה ו +0.12% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 31.71K.

Staked Yuzu USD (SYZUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 61.77M$ 61.77M $ 61.77M נפח (24 שעות) $ 31.71K$ 31.71K $ 31.71K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 61.77M$ 61.77M $ 61.77M אספקת מחזור 58.99M 58.99M 58.99M אספקה כוללת 58,987,169.0907445 58,987,169.0907445 58,987,169.0907445

שווי השוק הנוכחי של Staked Yuzu USD הוא $ 61.77M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 31.71K. ההיצע במחזור של SYZUSD הוא 58.99M, עם היצע כולל של 58987169.0907445. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 61.77M.