Staked Vetro USD מחיר היום

מחיר Staked Vetro USD (SVUSD) בזמן אמת היום הוא $ 0.994563, עם שינוי של 4.29% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SVUSD ל USD הוא $ 0.994563 לכל SVUSD.

Staked Vetro USD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 79,915, עם היצע במחזור של 80.35K SVUSD. ב‑24 השעות האחרונות, SVUSD סחר בין $ 0.94546 (נמוך) ל $ 0.994877 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.013, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.94546.

ביצועים לטווח קצר, SVUSD נע ב +0.02% בשעה האחרונה ו -0.95% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.57K.

Staked Vetro USD (SVUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 79.92K$ 79.92K $ 79.92K נפח (24 שעות) $ 3.57K$ 3.57K $ 3.57K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 79.92K$ 79.92K $ 79.92K אספקת מחזור 80.35K 80.35K 80.35K אספקה כוללת 80,351.0566871277 80,351.0566871277 80,351.0566871277

שווי השוק הנוכחי של Staked Vetro USD הוא $ 79.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.57K. ההיצע במחזור של SVUSD הוא 80.35K, עם היצע כולל של 80351.0566871277. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 79.92K.