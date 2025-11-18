Staked UTY מחיר היום

מחיר Staked UTY (YUTY) בזמן אמת היום הוא $ 1.036, עם שינוי של 0.09% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ YUTY ל USD הוא $ 1.036 לכל YUTY.

Staked UTY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,567,022, עם היצע במחזור של 4.41M YUTY. ב‑24 השעות האחרונות, YUTY סחר בין $ 1.035 (נמוך) ל $ 1.036 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.043, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.004.

ביצועים לטווח קצר, YUTY נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.59% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Staked UTY (YUTY) מידע שוק

שווי שוק $ 4.57M$ 4.57M $ 4.57M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.57M$ 4.57M $ 4.57M אספקת מחזור 4.41M 4.41M 4.41M אספקה כוללת 4,409,576.873927521 4,409,576.873927521 4,409,576.873927521

שווי השוק הנוכחי של Staked UTY הוא $ 4.57M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YUTY הוא 4.41M, עם היצע כולל של 4409576.873927521. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.57M.