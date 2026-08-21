Staked USD Coin מחיר היום

מחיר Staked USD Coin (SUSD) בזמן אמת היום הוא $ 0.98899, עם שינוי של 1.50% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SUSD ל USD הוא $ 0.98899 לכל SUSD.

Staked USD Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,053,565, עם היצע במחזור של 5.11M SUSD. ב‑24 השעות האחרונות, SUSD סחר בין $ 0.965969 (נמוך) ל $ 1.026 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.55, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.106663.

ביצועים לטווח קצר, SUSD נע ב +0.67% בשעה האחרונה ו +1.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 22.41K.

Staked USD Coin (SUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 5.05M$ 5.05M $ 5.05M נפח (24 שעות) $ 22.41K$ 22.41K $ 22.41K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.07M$ 5.07M $ 5.07M אספקת מחזור 5.11M 5.11M 5.11M אספקה כוללת 8,814,834.1116633 8,814,834.1116633 8,814,834.1116633

שווי השוק הנוכחי של Staked USD Coin הוא $ 5.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 22.41K. ההיצע במחזור של SUSD הוא 5.11M, עם היצע כולל של 8814834.1116633. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.07M.