Staked TRX מחיר היום

מחיר Staked TRX (STRX) בזמן אמת היום הוא $ 0.421865, עם שינוי של 3.65% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STRX ל USD הוא $ 0.421865 לכל STRX.

Staked TRX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,142,971,075, עם היצע במחזור של 7.45B STRX. ב‑24 השעות האחרונות, STRX סחר בין $ 0.406952 (נמוך) ל $ 0.438666 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.560826, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.066254.

ביצועים לטווח קצר, STRX נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +0.54% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 4.02M.

Staked TRX (STRX) מידע שוק

שווי שוק $ 3.14B$ 3.14B $ 3.14B נפח (24 שעות) $ 4.02M$ 4.02M $ 4.02M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.14B$ 3.14B $ 3.14B אספקת מחזור 7.45B 7.45B 7.45B אספקה כוללת 7,450,282,657.104408 7,450,282,657.104408 7,450,282,657.104408

שווי השוק הנוכחי של Staked TRX הוא $ 3.14B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.02M. ההיצע במחזור של STRX הוא 7.45B, עם היצע כולל של 7450282657.104408. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.14B.