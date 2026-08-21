Staked Tenbin Mexican Peso מחיר היום

מחיר Staked Tenbin Mexican Peso (STMXN) בזמן אמת היום הוא $ 0.062472, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STMXN ל USD הוא $ 0.062472 לכל STMXN.

Staked Tenbin Mexican Peso כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 286,654, עם היצע במחזור של 4.59M STMXN. ב‑24 השעות האחרונות, STMXN סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.062483, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.057403.

ביצועים לטווח קצר, STMXN נע ב -- בשעה האחרונה ו +2.99% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 32.21.

Staked Tenbin Mexican Peso (STMXN) מידע שוק

שווי שוק $ 286.65K$ 286.65K $ 286.65K נפח (24 שעות) $ 32.21$ 32.21 $ 32.21 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 286.65K$ 286.65K $ 286.65K אספקת מחזור 4.59M 4.59M 4.59M אספקה כוללת 4,588,550.644313103 4,588,550.644313103 4,588,550.644313103

שווי השוק הנוכחי של Staked Tenbin Mexican Peso הוא $ 286.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 32.21. ההיצע במחזור של STMXN הוא 4.59M, עם היצע כולל של 4588550.644313103. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 286.65K.