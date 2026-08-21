Staked Tenbin Brazilian Real מחיר היום

מחיר Staked Tenbin Brazilian Real (STBRL) בזמן אמת היום הוא $ 0.202071, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STBRL ל USD הוא $ 0.202071 לכל STBRL.

Staked Tenbin Brazilian Real כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 250,586, עם היצע במחזור של 1.24M STBRL. ב‑24 השעות האחרונות, STBRL סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.203428, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.199835.

ביצועים לטווח קצר, STBRL נע ב -- בשעה האחרונה ו +1.10% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 9.80.

Staked Tenbin Brazilian Real (STBRL) מידע שוק

שווי שוק $ 250.59K$ 250.59K $ 250.59K נפח (24 שעות) $ 9.80$ 9.80 $ 9.80 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 250.59K$ 250.59K $ 250.59K אספקת מחזור 1.24M 1.24M 1.24M אספקה כוללת 1,240,089.091137863 1,240,089.091137863 1,240,089.091137863

שווי השוק הנוכחי של Staked Tenbin Brazilian Real הוא $ 250.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.80. ההיצע במחזור של STBRL הוא 1.24M, עם היצע כולל של 1240089.091137863. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 250.59K.