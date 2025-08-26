עוד על STOAS

Staked Neptune OAS

Staked Neptune OAS מחיר (STOAS)

1 STOAS ל USDמחיר חי:

$0.01166712
$0.01166712$0.01166712
-3.00%1D
Staked Neptune OAS (STOAS) טבלת מחירים חיה
Staked Neptune OAS (STOAS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01154528
$ 0.01154528$ 0.01154528
24 שעות נמוך
$ 0.01296964
$ 0.01296964$ 0.01296964
גבוה 24 שעות

$ 0.01154528
$ 0.01154528$ 0.01154528

$ 0.01296964
$ 0.01296964$ 0.01296964

$ 0.01989627
$ 0.01989627$ 0.01989627

$ 0.01052064
$ 0.01052064$ 0.01052064

+0.63%

-3.05%

-4.98%

-4.98%

Staked Neptune OAS (STOAS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01166712. במהלך 24 השעות האחרונות, STOAS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01154528 לבין שיא של $ 0.01296964, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STOASהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01989627, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01052064.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STOAS השתנה ב +0.63% במהלך השעה האחרונה, -3.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Staked Neptune OAS (STOAS) מידע שוק

$ 132.34K
$ 132.34K$ 132.34K

--
----

$ 132.34K
$ 132.34K$ 132.34K

11.34M
11.34M 11.34M

11,342,720.91823979
11,342,720.91823979 11,342,720.91823979

שווי השוק הנוכחי של Staked Neptune OAS הוא $ 132.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STOAS הוא 11.34M, עם היצע כולל של 11342720.91823979. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 132.34K.

Staked Neptune OAS (STOAS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Staked Neptune OASל USDהיה $ -0.00036709951059297.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStaked Neptune OAS ל USDהיה . $ -0.0018368387.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStaked Neptune OAS ל USDהיה $ +0.0004355954.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Staked Neptune OASל USDהיה $ -0.003042785125811306.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00036709951059297-3.05%
30 ימים$ -0.0018368387-15.74%
60 ימים$ +0.0004355954+3.73%
90 ימים$ -0.003042785125811306-20.68%

מה זהStaked Neptune OAS (STOAS)

stOAS is a Liquid Staking Token (LST) provided upon staking OAS through the Neptune protocol. This token reflects the position of staked OAS within Neptune’s staking pool. Compatible with widely-used token standards like ERC-20, stOAS can be utilized across various DeFi platforms, offering greater flexibility than conventional staking. Notably, OAS staking involves a 10-day unlocking period, which prevents immediate access to funds if urgently needed. However, with an LST like stOAS, users can convert it back to OAS immediately by selling it on a decentralized exchange (DEX). stOAS accumulates staking rewards automatically, creating a compounding effect without requiring users to manually claim rewards. Unlike rebasing tokens like stETH, stOAS functions similarly to wstETH, where value grows and is realized upon redemption. By design, stOAS appreciates in value relative to OAS over time. Initially, the exchange rate between OAS and stOAS is 1:1. As rewards accumulate in stOAS, the token value grows, so users redeem stOAS for a proportionally higher amount of OAS, inclusive of accrued rewards.

Staked Neptune OAS (STOAS) משאב

האתר הרשמי

Staked Neptune OASתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Staked Neptune OAS (STOAS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Staked Neptune OAS (STOAS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Staked Neptune OAS.

בדוק את Staked Neptune OAS תחזית המחיר עכשיו‏!

STOAS למטבעות מקומיים

Staked Neptune OAS (STOAS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Staked Neptune OAS (STOAS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על STOAS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Staked Neptune OAS (STOAS)

כמה שווה Staked Neptune OAS (STOAS) היום?
החי STOASהמחיר ב USD הוא 0.01166712 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי STOAS ל USD?
המחיר הנוכחי של STOAS ל USD הוא $ 0.01166712. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Staked Neptune OAS?
שווי השוק של STOAS הוא $ 132.34K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של STOAS?
ההיצע במחזור של STOAS הוא 11.34M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של STOAS?
‏‏STOAS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01989627 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של STOAS?
STOAS ‏‏רשם מחירATL של 0.01052064 USD.
מהו נפח המסחר של STOAS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור STOAS הוא -- USD.
האם STOAS יעלה השנה?
STOAS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את STOAS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.