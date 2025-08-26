Staked Neptune OAS מחיר (STOAS)
Staked Neptune OAS (STOAS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01166712. במהלך 24 השעות האחרונות, STOAS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01154528 לבין שיא של $ 0.01296964, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STOASהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01989627, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01052064.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, STOAS השתנה ב +0.63% במהלך השעה האחרונה, -3.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Staked Neptune OAS הוא $ 132.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STOAS הוא 11.34M, עם היצע כולל של 11342720.91823979. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 132.34K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Staked Neptune OASל USDהיה $ -0.00036709951059297.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStaked Neptune OAS ל USDהיה . $ -0.0018368387.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStaked Neptune OAS ל USDהיה $ +0.0004355954.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Staked Neptune OASל USDהיה $ -0.003042785125811306.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.00036709951059297
|-3.05%
|30 ימים
|$ -0.0018368387
|-15.74%
|60 ימים
|$ +0.0004355954
|+3.73%
|90 ימים
|$ -0.003042785125811306
|-20.68%
stOAS is a Liquid Staking Token (LST) provided upon staking OAS through the Neptune protocol. This token reflects the position of staked OAS within Neptune’s staking pool. Compatible with widely-used token standards like ERC-20, stOAS can be utilized across various DeFi platforms, offering greater flexibility than conventional staking. Notably, OAS staking involves a 10-day unlocking period, which prevents immediate access to funds if urgently needed. However, with an LST like stOAS, users can convert it back to OAS immediately by selling it on a decentralized exchange (DEX). stOAS accumulates staking rewards automatically, creating a compounding effect without requiring users to manually claim rewards. Unlike rebasing tokens like stETH, stOAS functions similarly to wstETH, where value grows and is realized upon redemption. By design, stOAS appreciates in value relative to OAS over time. Initially, the exchange rate between OAS and stOAS is 1:1. As rewards accumulate in stOAS, the token value grows, so users redeem stOAS for a proportionally higher amount of OAS, inclusive of accrued rewards.
