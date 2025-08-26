Staked Neptune OAS (STOAS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01154528 $ 0.01154528 $ 0.01154528 24 שעות נמוך $ 0.01296964 $ 0.01296964 $ 0.01296964 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01154528$ 0.01154528 $ 0.01154528 גבוה 24 שעות $ 0.01296964$ 0.01296964 $ 0.01296964 שיא כל הזמנים $ 0.01989627$ 0.01989627 $ 0.01989627 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01052064$ 0.01052064 $ 0.01052064 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.63% שינוי מחיר (1D) -3.05% שינוי מחיר (7D) -4.98% שינוי מחיר (7D) -4.98%

Staked Neptune OAS (STOAS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01166712. במהלך 24 השעות האחרונות, STOAS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01154528 לבין שיא של $ 0.01296964, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STOASהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01989627, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01052064.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STOAS השתנה ב +0.63% במהלך השעה האחרונה, -3.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Staked Neptune OAS (STOAS) מידע שוק

שווי שוק $ 132.34K$ 132.34K $ 132.34K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 132.34K$ 132.34K $ 132.34K אספקת מחזור 11.34M 11.34M 11.34M אספקה כוללת 11,342,720.91823979 11,342,720.91823979 11,342,720.91823979

שווי השוק הנוכחי של Staked Neptune OAS הוא $ 132.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STOAS הוא 11.34M, עם היצע כולל של 11342720.91823979. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 132.34K.