Staked msUSD מחיר היום

מחיר Staked msUSD (SMSUSD) בזמן אמת היום הוא $ 0.694562, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SMSUSD ל USD הוא $ 0.694562 לכל SMSUSD.

Staked msUSD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,057,232, עם היצע במחזור של 1.88M SMSUSD. ב‑24 השעות האחרונות, SMSUSD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.025, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.694559.

ביצועים לטווח קצר, SMSUSD נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Staked msUSD (SMSUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 4.06M$ 4.06M $ 4.06M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M אספקת מחזור 1.88M 1.88M 1.88M אספקה כוללת 1,880,658.442137852 1,880,658.442137852 1,880,658.442137852

שווי השוק הנוכחי של Staked msUSD הוא $ 4.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SMSUSD הוא 1.88M, עם היצע כולל של 1880658.442137852. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.31M.