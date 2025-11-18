Staked IP מחיר היום

מחיר Staked IP (STIP) בזמן אמת היום הוא $ 2.82, עם שינוי של 8.26% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STIP ל USD הוא $ 2.82 לכל STIP.

Staked IP כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,643,890, עם היצע במחזור של 1.29M STIP. ב‑24 השעות האחרונות, STIP סחר בין $ 2.79 (נמוך) ל $ 3.08 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 15.09, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.031.

ביצועים לטווח קצר, STIP נע ב -0.20% בשעה האחרונה ו -29.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Staked IP (STIP) מידע שוק

שווי שוק $ 3.64M$ 3.64M $ 3.64M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.64M$ 3.64M $ 3.64M אספקת מחזור 1.29M 1.29M 1.29M אספקה כוללת 1,291,894.639394358 1,291,894.639394358 1,291,894.639394358

שווי השוק הנוכחי של Staked IP הוא $ 3.64M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STIP הוא 1.29M, עם היצע כולל של 1291894.639394358. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.64M.