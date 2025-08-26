עוד על SFRXUSD

Staked Frax USD סֵמֶל

Staked Frax USD מחיר (SFRXUSD)

לא רשום

1 SFRXUSD ל USDמחיר חי:

0.00%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Staked Frax USD (SFRXUSD) טבלת מחירים חיה
Staked Frax USD (SFRXUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.08%

-0.06%

+0.09%

+0.09%

Staked Frax USD (SFRXUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $1.15. במהלך 24 השעות האחרונות, SFRXUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.15 לבין שיא של $ 1.15, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SFRXUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.21, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.056.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SFRXUSD השתנה ב -0.08% במהלך השעה האחרונה, -0.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.09% ב-7 הימים האחרונים.

Staked Frax USD (SFRXUSD) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Staked Frax USD הוא $ 38.97M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SFRXUSD הוא 33.83M, עם היצע כולל של 33830582.24795817. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.97M.

Staked Frax USD (SFRXUSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Staked Frax USDל USDהיה $ -0.000726023235586.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStaked Frax USD ל USDהיה . $ +0.0062254100.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStaked Frax USD ל USDהיה $ +0.0174989750.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Staked Frax USDל USDהיה $ +0.0143502486991623.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000726023235586-0.06%
30 ימים$ +0.0062254100+0.54%
60 ימים$ +0.0174989750+1.52%
90 ימים$ +0.0143502486991623+1.26%

מה זהStaked Frax USD (SFRXUSD)

Staked Frax USD (sfrxUSD) is the yielding stablecoin implemented as an ERC4626 token. sfrxUSD is fully redeemable for frxUSD at an increasing rate proportional to the yield mechanism (described below). sfrxUSD is not rebasing and can always be redeemed for the underlying frxUSD with no unstaking fee or price impact. sfrxUSD is unique in yielding design in that it targets a benchmark-rate strategy that alternates between the best of three governance-approved strategies: carry-trade, algorithmic market operations (AMOs), and the Interest on Reserve Balances/T-Bill (IORB) rate. This insures that sfrxUSD’s APY is the most competitive yield onchain.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Staked Frax USD (SFRXUSD) משאב

האתר הרשמי

Staked Frax USDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Staked Frax USD (SFRXUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Staked Frax USD (SFRXUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Staked Frax USD.

בדוק את Staked Frax USD תחזית המחיר עכשיו‏!

SFRXUSD למטבעות מקומיים

Staked Frax USD (SFRXUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Staked Frax USD (SFRXUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SFRXUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Staked Frax USD (SFRXUSD)

כמה שווה Staked Frax USD (SFRXUSD) היום?
החי SFRXUSDהמחיר ב USD הוא 1.15 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SFRXUSD ל USD?
המחיר הנוכחי של SFRXUSD ל USD הוא $ 1.15. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Staked Frax USD?
שווי השוק של SFRXUSD הוא $ 38.97M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SFRXUSD?
ההיצע במחזור של SFRXUSD הוא 33.83M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SFRXUSD?
‏‏SFRXUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.21 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SFRXUSD?
SFRXUSD ‏‏רשם מחירATL של 1.056 USD.
מהו נפח המסחר של SFRXUSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SFRXUSD הוא -- USD.
האם SFRXUSD יעלה השנה?
SFRXUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SFRXUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
