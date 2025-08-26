Staked Frax USD (SFRXUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 24 שעות נמוך $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 גבוה 24 שעות $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 שיא כל הזמנים $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 המחיר הנמוך ביותר $ 1.056$ 1.056 $ 1.056 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.08% שינוי מחיר (1D) -0.06% שינוי מחיר (7D) +0.09% שינוי מחיר (7D) +0.09%

Staked Frax USD (SFRXUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $1.15. במהלך 24 השעות האחרונות, SFRXUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.15 לבין שיא של $ 1.15, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SFRXUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.21, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.056.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SFRXUSD השתנה ב -0.08% במהלך השעה האחרונה, -0.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Staked Frax USD (SFRXUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 38.97M$ 38.97M $ 38.97M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 38.97M$ 38.97M $ 38.97M אספקת מחזור 33.83M 33.83M 33.83M אספקה כוללת 33,830,582.24795817 33,830,582.24795817 33,830,582.24795817

שווי השוק הנוכחי של Staked Frax USD הוא $ 38.97M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SFRXUSD הוא 33.83M, עם היצע כולל של 33830582.24795817. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.97M.