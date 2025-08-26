Staked Frax Ether (SFRXETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4,884.17 $ 4,884.17 $ 4,884.17 24 שעות נמוך $ 5,402.49 $ 5,402.49 $ 5,402.49 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4,884.17$ 4,884.17 $ 4,884.17 גבוה 24 שעות $ 5,402.49$ 5,402.49 $ 5,402.49 שיא כל הזמנים $ 7,545.09$ 7,545.09 $ 7,545.09 המחיר הנמוך ביותר $ 1,147.58$ 1,147.58 $ 1,147.58 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.38% שינוי מחיר (1D) -9.01% שינוי מחיר (7D) +0.11% שינוי מחיר (7D) +0.11%

Staked Frax Ether (SFRXETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,911.88. במהלך 24 השעות האחרונות, SFRXETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,884.17 לבין שיא של $ 5,402.49, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SFRXETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7,545.09, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,147.58.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SFRXETH השתנה ב -0.38% במהלך השעה האחרונה, -9.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Staked Frax Ether (SFRXETH) מידע שוק

שווי שוק $ 335.65M$ 335.65M $ 335.65M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 335.65M$ 335.65M $ 335.65M אספקת מחזור 68.42K 68.42K 68.42K אספקה כוללת 68,423.51361240876 68,423.51361240876 68,423.51361240876

שווי השוק הנוכחי של Staked Frax Ether הוא $ 335.65M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SFRXETH הוא 68.42K, עם היצע כולל של 68423.51361240876. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 335.65M.