עוד על SFRAX

SFRAX מידע על מחיר

SFRAX אתר רשמי

SFRAX טוקניומיקה

SFRAX תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Staked FRAX סֵמֶל

Staked FRAX מחיר (SFRAX)

לא רשום

1 SFRAX ל USDמחיר חי:

$1.13
$1.13$1.13
-0.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Staked FRAX (SFRAX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:49:50 (UTC+8)

Staked FRAX (SFRAX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.13
$ 1.13$ 1.13
24 שעות נמוך
$ 1.14
$ 1.14$ 1.14
גבוה 24 שעות

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 1.24
$ 1.24$ 1.24

$ 0.858184
$ 0.858184$ 0.858184

+0.00%

-0.28%

-0.08%

-0.08%

Staked FRAX (SFRAX) המחיר בזמן אמת של הוא $1.13. במהלך 24 השעות האחרונות, SFRAX נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.13 לבין שיא של $ 1.14, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SFRAXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.24, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.858184.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SFRAX השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Staked FRAX (SFRAX) מידע שוק

$ 69.44M
$ 69.44M$ 69.44M

--
----

$ 69.44M
$ 69.44M$ 69.44M

61.34M
61.34M 61.34M

61,340,448.31080564
61,340,448.31080564 61,340,448.31080564

שווי השוק הנוכחי של Staked FRAX הוא $ 69.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SFRAX הוא 61.34M, עם היצע כולל של 61340448.31080564. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 69.44M.

Staked FRAX (SFRAX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Staked FRAXל USDהיה $ -0.003213029975143.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStaked FRAX ל USDהיה . $ -0.0014824470.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStaked FRAX ל USDהיה $ +0.0502263530.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Staked FRAXל USDהיה $ +0.0143579490742457.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.003213029975143-0.28%
30 ימים$ -0.0014824470-0.13%
60 ימים$ +0.0502263530+4.44%
90 ימים$ +0.0143579490742457+1.29%

מה זהStaked FRAX (SFRAX)

Staked FRAX (sFRAX) is an ERC4626 staking vault that distributes part of the Frax Protocol yield weekly to stakers denominated in FRAX stablecoins. The sFRAX token represents pro rata deposits within the vault and is always withdrawable for FRAX stablecoins at the pro rata rate at all times.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Staked FRAX (SFRAX) משאב

האתר הרשמי

Staked FRAXתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Staked FRAX (SFRAX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Staked FRAX (SFRAX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Staked FRAX.

בדוק את Staked FRAX תחזית המחיר עכשיו‏!

SFRAX למטבעות מקומיים

Staked FRAX (SFRAX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Staked FRAX (SFRAX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SFRAX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Staked FRAX (SFRAX)

כמה שווה Staked FRAX (SFRAX) היום?
החי SFRAXהמחיר ב USD הוא 1.13 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SFRAX ל USD?
המחיר הנוכחי של SFRAX ל USD הוא $ 1.13. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Staked FRAX?
שווי השוק של SFRAX הוא $ 69.44M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SFRAX?
ההיצע במחזור של SFRAX הוא 61.34M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SFRAX?
‏‏SFRAX השיג מחיר שיא (ATH) של 1.24 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SFRAX?
SFRAX ‏‏רשם מחירATL של 0.858184 USD.
מהו נפח המסחר של SFRAX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SFRAX הוא -- USD.
האם SFRAX יעלה השנה?
SFRAX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SFRAX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:49:50 (UTC+8)

Staked FRAX (SFRAX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.