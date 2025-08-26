Staked FRAX (SFRAX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 24 שעות נמוך $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 גבוה 24 שעות $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 שיא כל הזמנים $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 המחיר הנמוך ביותר $ 0.858184$ 0.858184 $ 0.858184 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00% שינוי מחיר (1D) -0.28% שינוי מחיר (7D) -0.08% שינוי מחיר (7D) -0.08%

Staked FRAX (SFRAX) המחיר בזמן אמת של הוא $1.13. במהלך 24 השעות האחרונות, SFRAX נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.13 לבין שיא של $ 1.14, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SFRAXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.24, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.858184.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SFRAX השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Staked FRAX (SFRAX) מידע שוק

שווי שוק $ 69.44M$ 69.44M $ 69.44M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 69.44M$ 69.44M $ 69.44M אספקת מחזור 61.34M 61.34M 61.34M אספקה כוללת 61,340,448.31080564 61,340,448.31080564 61,340,448.31080564

שווי השוק הנוכחי של Staked FRAX הוא $ 69.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SFRAX הוא 61.34M, עם היצע כולל של 61340448.31080564. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 69.44M.