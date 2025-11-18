Staked BITZ מחיר היום

מחיר Staked BITZ (SBITZ) בזמן אמת היום הוא $ 0.81633, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SBITZ ל USD הוא $ 0.81633 לכל SBITZ.

Staked BITZ כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 43,381, עם היצע במחזור של 38.81K SBITZ. ב‑24 השעות האחרונות, SBITZ סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 34.29, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.777131.

ביצועים לטווח קצר, SBITZ נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Staked BITZ (SBITZ) מידע שוק

שווי שוק $ 43.38K$ 43.38K $ 43.38K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.68K$ 31.68K $ 31.68K אספקת מחזור 38.81K 38.81K 38.81K אספקה כוללת 38,809.15094378425 38,809.15094378425 38,809.15094378425

