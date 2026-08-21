Staked Bank מחיר היום

מחיר Staked Bank (STAKE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.52% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STAKE ל USD הוא $ 0 לכל STAKE.

Staked Bank כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 10,959.33, עם היצע במחזור של 824.97M STAKE. ב‑24 השעות האחרונות, STAKE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00180902, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, STAKE נע ב -1.20% בשעה האחרונה ו +13.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Staked Bank (STAKE) מידע שוק

שווי שוק $ 10.96K$ 10.96K $ 10.96K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.96K$ 10.96K $ 10.96K אספקת מחזור 824.97M 824.97M 824.97M אספקה כוללת 824,969,092.555009 824,969,092.555009 824,969,092.555009

שווי השוק הנוכחי של Staked Bank הוא $ 10.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STAKE הוא 824.97M, עם היצע כולל של 824969092.555009. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.96K.