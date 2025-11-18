Staked Aria Premier Launch מחיר היום

מחיר Staked Aria Premier Launch (STAPL) בזמן אמת היום הוא $ 0.697554, עם שינוי של 3.92% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STAPL ל USD הוא $ 0.697554 לכל STAPL.

Staked Aria Premier Launch כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,382,345, עם היצע במחזור של 7.76M STAPL. ב‑24 השעות האחרונות, STAPL סחר בין $ 0.693538 (נמוך) ל $ 0.735481 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.042, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.451853.

ביצועים לטווח קצר, STAPL נע ב -0.17% בשעה האחרונה ו -12.22% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Staked Aria Premier Launch (STAPL) מידע שוק

שווי שוק $ 5.38M$ 5.38M $ 5.38M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.38M$ 5.38M $ 5.38M אספקת מחזור 7.76M 7.76M 7.76M אספקה כוללת 7,760,710.372477611 7,760,710.372477611 7,760,710.372477611

שווי השוק הנוכחי של Staked Aria Premier Launch הוא $ 5.38M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STAPL הוא 7.76M, עם היצע כולל של 7760710.372477611. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.38M.