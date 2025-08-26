Stake DAO FXN מחיר (SDFXN)
-0.23%
-22.93%
-13.28%
-13.28%
Stake DAO FXN (SDFXN) המחיר בזמן אמת של הוא $89.35. במהלך 24 השעות האחרונות, SDFXN נסחר בטווח שבין שפל של $ 89.09 לבין שיא של $ 115.95, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SDFXNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 133.66, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 18.85.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SDFXN השתנה ב -0.23% במהלך השעה האחרונה, -22.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Stake DAO FXN הוא $ 1.87M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SDFXN הוא 20.84K, עם היצע כולל של 20839.22309914818. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.87M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Stake DAO FXNל USDהיה $ -26.58590876918162.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStake DAO FXN ל USDהיה . $ +1.0357988100.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStake DAO FXN ל USDהיה $ +7.4723315650.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Stake DAO FXNל USDהיה $ +41.84553217141526.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -26.58590876918162
|-22.93%
|30 ימים
|$ +1.0357988100
|+1.16%
|60 ימים
|$ +7.4723315650
|+8.36%
|90 ימים
|$ +41.84553217141526
|+88.09%
Liquid Lockers address a significant issue in the DeFi space. Previously, if a person or protocol wanted to use their lockable tokens (like CRV, FXS, etc.) for governance or for boosting yield, they faced a tough decision. They could either lock on the native protocol, which allowed them to enjoy a yield and ability to vote through governance while losing liquidity. Alternatively, they could use a locker, reap the benefits of boosted yield and yield farming, have the ability to exit with a limited penalty, but forfeit their governance power. This forced a choice between voting power and yield, imposing restrictions on users. Liquid Lockers aim to offer the best of both worlds. They enable users to lock their tokens and receive sdTOKENs in return. Users can stake these sdTOKENs on Stake DAO to gain various benefits, such as native APR, a share of boosted strats rewards, the ability to sell voting rights of the underlying asset, and additional SDT incentives. They always have the possibility of exiting their position and returning to the underlying token. 🔑 Key Features Yield (rewards earned through underlying protocol) Liquidity (liquidity pools to exchange sdTokens) Governance power (ability to vote on underlying protocol with sdTokens) Vote incentives rewards (due to governance power) Cross-chain accessibility
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
כמה יהיה Stake DAO FXN (SDFXN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Stake DAO FXN (SDFXN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Stake DAO FXN.
בדוק את Stake DAO FXN תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של Stake DAO FXN (SDFXN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SDFXN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.