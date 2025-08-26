Stake DAO FXN (SDFXN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 89.09 $ 89.09 $ 89.09 24 שעות נמוך $ 115.95 $ 115.95 $ 115.95 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 89.09$ 89.09 $ 89.09 גבוה 24 שעות $ 115.95$ 115.95 $ 115.95 שיא כל הזמנים $ 133.66$ 133.66 $ 133.66 המחיר הנמוך ביותר $ 18.85$ 18.85 $ 18.85 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.23% שינוי מחיר (1D) -22.93% שינוי מחיר (7D) -13.28% שינוי מחיר (7D) -13.28%

Stake DAO FXN (SDFXN) המחיר בזמן אמת של הוא $89.35. במהלך 24 השעות האחרונות, SDFXN נסחר בטווח שבין שפל של $ 89.09 לבין שיא של $ 115.95, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SDFXNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 133.66, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 18.85.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SDFXN השתנה ב -0.23% במהלך השעה האחרונה, -22.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Stake DAO FXN (SDFXN) מידע שוק

שווי שוק $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M אספקת מחזור 20.84K 20.84K 20.84K אספקה כוללת 20,839.22309914818 20,839.22309914818 20,839.22309914818

שווי השוק הנוכחי של Stake DAO FXN הוא $ 1.87M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SDFXN הוא 20.84K, עם היצע כולל של 20839.22309914818. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.87M.