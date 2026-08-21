Stairway to gold מחיר היום

מחיר Stairway to gold (GOLD) בזמן אמת היום הוא $ 0.00469523, עם שינוי של 6.58% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GOLD ל USD הוא $ 0.00469523 לכל GOLD.

Stairway to gold כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,694,110, עם היצע במחזור של 999.76M GOLD. ב‑24 השעות האחרונות, GOLD סחר בין $ 0.00434322 (נמוך) ל $ 0.00498616 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00498616, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GOLD נע ב -2.85% בשעה האחרונה ו +70.50% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 16.32K.

Stairway to gold (GOLD) מידע שוק

שווי שוק $ 4.69M$ 4.69M $ 4.69M נפח (24 שעות) $ 16.32K$ 16.32K $ 16.32K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.70M$ 4.70M $ 4.70M אספקת מחזור 999.76M 999.76M 999.76M אספקה כוללת 999,993,506.541858 999,993,506.541858 999,993,506.541858

שווי השוק הנוכחי של Stairway to gold הוא $ 4.69M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 16.32K. ההיצע במחזור של GOLD הוא 999.76M, עם היצע כולל של 999993506.541858. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.70M.