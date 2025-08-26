Staicy Sport (SPORT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.079939 $ 0.079939 $ 0.079939 24 שעות נמוך $ 0.090782 $ 0.090782 $ 0.090782 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.079939$ 0.079939 $ 0.079939 גבוה 24 שעות $ 0.090782$ 0.090782 $ 0.090782 שיא כל הזמנים $ 0.136251$ 0.136251 $ 0.136251 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01740275$ 0.01740275 $ 0.01740275 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.42% שינוי מחיר (1D) -9.22% שינוי מחיר (7D) -28.44% שינוי מחיר (7D) -28.44%

Staicy Sport (SPORT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.080889. במהלך 24 השעות האחרונות, SPORT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.079939 לבין שיא של $ 0.090782, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPORTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.136251, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01740275.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPORT השתנה ב +0.42% במהלך השעה האחרונה, -9.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-28.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Staicy Sport (SPORT) מידע שוק

שווי שוק $ 5.11M$ 5.11M $ 5.11M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.46M$ 8.46M $ 8.46M אספקת מחזור 63.44M 63.44M 63.44M אספקה כוללת 105,000,000.0 105,000,000.0 105,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Staicy Sport הוא $ 5.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPORT הוא 63.44M, עם היצע כולל של 105000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.46M.