Staicy Sport סֵמֶל

Staicy Sport מחיר (SPORT)

$0.080889
-9.40%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Staicy Sport (SPORT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:01:18 (UTC+8)

Staicy Sport (SPORT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.079939
24 שעות נמוך
$ 0.090782
גבוה 24 שעות

$ 0.079939
$ 0.090782
$ 0.136251
$ 0.01740275
+0.42%

-9.22%

-28.44%

-28.44%

Staicy Sport (SPORT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.080889. במהלך 24 השעות האחרונות, SPORT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.079939 לבין שיא של $ 0.090782, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPORTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.136251, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01740275.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPORT השתנה ב +0.42% במהלך השעה האחרונה, -9.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-28.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Staicy Sport (SPORT) מידע שוק

$ 5.11M
--
$ 8.46M
63.44M
105,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Staicy Sport הוא $ 5.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPORT הוא 63.44M, עם היצע כולל של 105000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.46M.

Staicy Sport (SPORT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Staicy Sportל USDהיה $ -0.00821704696828662.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStaicy Sport ל USDהיה . $ +0.0105684552.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStaicy Sport ל USDהיה $ +0.1499289020.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Staicy Sportל USDהיה $ +0.042356771913550664.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00821704696828662-9.22%
30 ימים$ +0.0105684552+13.07%
60 ימים$ +0.1499289020+185.35%
90 ימים$ +0.042356771913550664+109.93%

מה זהStaicy Sport (SPORT)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Staicy Sport (SPORT) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Staicy Sportתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Staicy Sport (SPORT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Staicy Sport (SPORT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Staicy Sport.

בדוק את Staicy Sport תחזית המחיר עכשיו‏!

SPORT למטבעות מקומיים

Staicy Sport (SPORT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Staicy Sport (SPORT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SPORT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Staicy Sport (SPORT)

כמה שווה Staicy Sport (SPORT) היום?
החי SPORTהמחיר ב USD הוא 0.080889 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SPORT ל USD?
המחיר הנוכחי של SPORT ל USD הוא $ 0.080889. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Staicy Sport?
שווי השוק של SPORT הוא $ 5.11M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SPORT?
ההיצע במחזור של SPORT הוא 63.44M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SPORT?
‏‏SPORT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.136251 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SPORT?
SPORT ‏‏רשם מחירATL של 0.01740275 USD.
מהו נפח המסחר של SPORT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SPORT הוא -- USD.
האם SPORT יעלה השנה?
SPORT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SPORT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Staicy Sport (SPORT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.