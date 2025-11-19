Stacy Staked XTZ (STXTZ) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Stacy Staked XTZ (STXTZ), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 07:50:10 (UTC+8)
USD

Stacy Staked XTZ (STXTZ) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Stacy Staked XTZ (STXTZ), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 5.53M
ההיצע הכולל:
$ 9.69M
אספקה במחזור:
$ 9.69M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 5.53M
שיא כל הזמנים:
$ 1.06
שפל כל הזמנים:
$ 0.464512
מחיר נוכחי:
$ 0.57091
Stacy Staked XTZ (STXTZ) מידע

אתר רשמי:
https://stacy.fi
מסמך לבן:
https://docs.youves.com/stxtz/stXTZ

Stacy Staked XTZ (STXTZ) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Stacy Staked XTZ (STXTZ) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של STXTZ אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות STXTZהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את STXTZטוקניומיקה, חקרו אתSTXTZהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

קנה קריפטו עם רק 1 USDT: הדרך הכי קלה שלך לקריפטו!

